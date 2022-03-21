Красноярск, 21 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 451 случай заражения коронавирусом, госпитализировали 45 ковид-пациентов (20 марта — 42). Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 356 837 носителей коронавируса, выздоровели 342 164 человека. За сутки в крае выздоровели 926 человек.

Напомним, 20 марта в регионе был подтверждён 451 случай заражения, список выздоровевших пополнился 1319 фамилиями.