Казань, 21 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии выявили за сутки 349 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 369 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 59 заболевших, сообщает 21 марта общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 134 408 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 119 981 пациент, скончались 1819 человек. За сутки больничный закрыли 413 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии снижаются темпы заболеваемости COVID-19.

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