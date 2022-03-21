Ханты-Мансийск, 21 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 21 марта госпитализировали 31 больного с COVID-19, 512 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

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За минувшие сутки в Югре выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом, на 43 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 21 марта является Сургуте — 42.

С начала пандемии в Югре к 21 марта насчитывается 204 940 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 194 669 пациентов, 2496 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).