Саратов, 21 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 49 пациентов, выписали по выздоровлении 1515 человек. Об этом 21 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего выздоровели 221 115 пациентов, подтверждено 235 512 случаев заражения коронавирусом, из них 765 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 116 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1157 пациентов, на амбулаторном — 8602.

За минувший день умерли семь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, назальную вакцину от COVID-19 в экспериментальных опытах проверяют против штамма коронавируса «Омикрон».

Читайте также: В России за сутки госпитализировали 2,1 тыс. пациентов с COVID-19