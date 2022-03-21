Москва, 21 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. К 2024 году между Москвой и Казанью, благодаря нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), запустят трассу М12. Это позволит вдвое сократить время пути между городами. Также трасса свяжет пять регионов страны и станет частью международного коридора «Европа — Западный Китай».

Цитата с сайта russianhighways.ru Строительство М-12

Строящаяся высокоскоростная автомагистраль значительно разгрузит М-7 «Волга» — главную федеральную трассу Владимирской области от транзитного транспорта. А значит, она станет более безопасной и комфортной.

«Эта трасса с разрешённой скоростью 110 километров в час, а вы знаете, что мы на своих трассах летом увеличиваем скорость до 130 километров, плюс те допуски, которые сегодня есть, позволят от Москвы до Казани добраться за 6−6,5 часов. То есть, утром выпил дома чашечку кофе, то эчпочмак можно съесть ужа в Казани на полдник», — пояснил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петрушенко.

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Поданным пресс-центра «Автодора», строители уже приступили к сборке конструкций пролетных строений моста через реку Мешу в Лаишевском районе Татарстана на 8-м этапе М-12. Собирают конструкцию из отдельных блоков на левом берегу.

В постоянное положение блоки будут устанавливаться методом продольной надвижки. Это значит, что конструкцию в процессе надвижки будут наращивать новыми пролетами, продвигая их вперед с помощью гидравлических домкратов.

В 20 метрах от будущего моста в створе технологической подъездной дороги возведен рабочий шестипролетный мост. Он нужен дорожникам для пропуска строительной техники. Его также планируется использовать для возведения конструкций основного сооружения (строительства опор, свайного основания, ростверков). В дальнейшем с рабочего моста будет идти устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части основного сооружения, длина которого по границам работ составит 312 м.

Во Владимирской области открытие рабочего движения части трассы М-12 планируется до конца 2022 года.

«Это позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира и разгрузить дорожную сеть Владимирской области в целом. Нам важно, чтобы при строительстве трассы М-12 граждане как можно скорее ощущали положительный эффект от ввода каждого из её участков», — отмечал в феврале 2022 года вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Напомним, строительство М-12 ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ). Скоростная дорога протяженностью 811 км свяжет российскую столицу с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Чувашию и Республику Татарстан.

На М-12 запроектировано 17 транспортных развязок с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами, которые позволяют эффективно распределять транспортные потоки по опорной автодорожной сети зоны тяготения М-12 и учесть перспективы развития регионов.