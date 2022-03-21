Москва, 21 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 2,1 тыс. человек с COVID-19, сообщили 21 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Yanao.ru Коронавирус

«По состоянию на 21 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 187 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в России выявлено 28 709 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 409 человек.