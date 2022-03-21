Вена, 21 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Россия не намерена выходить из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и будет всеми удобными средствами на всех многосторонних площадках доказывать свою правоту. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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Дипломат указал на то, что на площадке ОБСЕ с Россией пытаются разговаривать от имени группы государств, которые входят в НАТО, или высказываются от имени Евросоюза, но не в национальном качестве. При этом, напомнил Лукашевич, правила процедуры организации гласят, что все страны участвуют в ОБСЕ в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства.

«Но если вы посмотрите, суверенности уже практически не осталось — всё это зачищено евроатлантическим катком. Я отношусь к этому предельно критически», — отметил постпред.

Он также добавил, что после 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса, представители Запада показывают свою слабость и неготовность к серьёзному вдумчивому диалогу с Россией.

«Очень часто в последние недели «коллективный Запад» толпой выходил из зала, что невозможно представить на других международных площадках», — сказал Лукашевич, добавив, что эмоции — это не лучший советчик.

При этом он отметил, что есть государства, которые продолжают работать, несмотря на такие «театрализованные шоу». Это Белоруссия, партнёры из Закавказья, Средней Азии, ряд европейских государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы. Как заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые» всё это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок» на Россию.