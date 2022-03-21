Нижний Новгород, 21 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Решением Канавинского районного суда Нижнего Новгорода 44-летний местный житель оштрафован на 32 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

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Уточняется, что сотрудники Нижегородского линейного управления МВД на транспорте задокументировали факт публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ.

В отношении нарушителя были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан») и по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»).

Судом мужчине назначены наказания в виде штрафов в размере 30 тыс. и 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мата двоим жителям Иркутска — мужчине и женщине — которые стали участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия и в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ, назначили штрафы в размере 30 и 35 тыс. рублей.

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