Волгоград, 21 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Бумагу для офисной техники формата А4 сложно купить в магазинах Волгограда. Там, где её ещё можно приобрести, значительно повысились цены, сообщения об этом появились в социальных сетях.

Бумага

Пользователи обратили внимание, что бумаги практически нет в продаже ни в крупных сетевых магазинах, ни в отделах канцтоваров. Оформить заказ тоже не удаётся — товар недоступен. На отдельных площадках цена за пачку превысила 600 рублей вместо привычных 200. На популярном сайте объявлений и двух известных онлайн-площадках некоторые продавцы предлагают товар по тысяче рублей.

В соцсетях жители шутят — «меняю сахар на бумагу», намекая на продолжающийся ажиотажный спрос на сладкий продукт.