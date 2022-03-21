Якутск, 21 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За месяц количество свободных рабочих мест в Якутии сократилось на 7%. Такой вывод сделали аналитики hh.ru, исследование попросила провести газета «Якутск Вечерний».

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

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В целом по Дальнему Востоку это снижение составило 9,5%, что ниже, чем в среднем по стране. Наиболее сильно спрос на сотрудников падает в сферах страхования и автобизнеса.

В Якутии существенно снизилось число предложений о работе в сферах информационных технологий (на 34%), консультирования (33%), добычи сырья (26%), маркетинга, рекламы и PR (26%), строительства и недвижимости (24%), инсталляции и сервиса (23%). На 29% реже стал требоваться рабочий персонал, на 22% — сотрудники банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии берут под особый контроль ситуацию с занятостью населения. Жителей республики намерены переобучать и трудоустраивать. На эти цели в бюджете заложат 200 млн рублей.