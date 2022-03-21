Улан-Удэ, 21 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Бурятии по решению регионального оперштаба закрывают ковидный госпиталь на базе клинического госпиталя для ветеранов войн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Цитата из видео Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Ковидный госпиталь в Бурятии

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Стационар был открыт 1 апреля 2020 года, в самом начале первой волны пандемии коронавируса. За два года здесь вылечили более 5,4 тыс. пациентов, 4 тыс. из которых были пенсионерами, а 1,3 тыс. — инвалидами.

«За данный период в условиях ковидного стационара было проведено 190 оперативных вмешательств, а также сотни операций по трахеостомии и плевральным пункциям. Было развернуто 36 реанимационных коек, пролечено 2025 пациентов», — отметили в больнице.

В связи с относительной стабилизацией эпидемиологической обстановки госпиталь будет закрыт с 1 апреля.