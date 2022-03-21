Калуга, 21 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Калугафармация» оперативно доставило в регион 1440 упаковок препарата по лечению щитовидной железы «Левотираксин», которого в предыдущие дни не хватало в аптеках. Об этом 21 марта заявил на заседании регионального правительства министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. Таблетки

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В настоящее время на складе «Калугафармации» сформирован трёхмесячный запас основных препаратов и шестимесячный запас жизненно необходимых препаратов, в том числе — инсулинов для льготного обеспечения больных сахарным диабетом.

Губернатор области Владислав Шапша поручил держать на контроле лекарственное обеспечение региона.

«Надо оперативно принимать решения. У нас есть действенный инструмент — государственное предприятие «Калугафармация», которое способно такие задачи решать. Продолжайте эту работу, чтобы таких проблем у нас не возникало», — отметил Владислав