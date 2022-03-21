Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Проблема своевременного вывоза мусорных отходов с контейнерных площадок в Санкт-Петербурге до сих пор остаётся актуальной. За прошедшую неделю ситуация изменилась не в лучшую стороны. Корреспондент ИА REGNUM изучил очередные жалобы жителей города.

Мусор Екатерина Булатова © ИА REGNUM

За минувшую неделю антирейтинг районов города по доле проблемных площадок вновь обновился. Напомним, ранее лидерство принадлежало сразу двум районам — Курортному и Красносельскому, по 5% проблемных «мусорок».

Теперь же первое место занимает Кронштадтский район, там этот показатель составляет 5,9%. За ним идёт Невский район, с отметкой в 4,5%. На третьей позиции Красносельский район, там 4,3% площадок вызывают нарекания. Отметим, что в Курортном районе за неделю этот показатель опустился до отметки в 1,4%.

Карта контейнерных площадок города формируется на основе жалоб жителей на портале Смольного «Наш Санкт-Петербург». Жители Кронштадтского района сообщали, что на некоторых площадках мусор не вывозился около месяца, что привело к его большим скоплениям.

«Мусор увозят не каждый день. Баки полные. Жители домов уже не знают, куда класть мусор. Рядом с баками мусор. Антисанитария полная. И такая ситуация с января месяца. Хочется, чтобы мусор вывозили как раньше каждый день и не будет такого ужасного состояния у мусорных баков», — написала Анна К.

Отметим, на сайте «Невского экологического оператора», который отвечает за вывоз и переработку ТКО в Петербурге, разместили расписание вывоза мусора по районам. При этом жители города могут напрямую обратиться в компанию для включения адреса в список пунктов для рабочей техники.

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