Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Проблема своевременного вывоза мусорных отходов с контейнерных площадок в Санкт-Петербурге до сих пор остаётся актуальной. За прошедшую неделю ситуация изменилась не в лучшую стороны. Корреспондент ИА REGNUM изучил очередные жалобы жителей города.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мусор

За минувшую неделю антирейтинг районов города по доле проблемных площадок вновь обновился. Напомним, ранее лидерство принадлежало сразу двум районам — Курортному и Красносельскому, по 5% проблемных «мусорок».

Теперь же первое место занимает Кронштадтский район, там этот показатель составляет 5,9%. За ним идёт Невский район, с отметкой в 4,5%. На третьей позиции Красносельский район, там 4,3% площадок вызывают нарекания. Отметим, что в Курортном районе за неделю этот показатель опустился до отметки в 1,4%.

Карта контейнерных площадок города формируется на основе жалоб жителей на портале Смольного «Наш Санкт-Петербург». Жители Кронштадтского района сообщали, что на некоторых площадках мусор не вывозился около месяца, что привело к его большим скоплениям.

«Мусор увозят не каждый день. Баки полные. Жители домов уже не знают, куда класть мусор. Рядом с баками мусор. Антисанитария полная. И такая ситуация с января месяца. Хочется, чтобы мусор вывозили как раньше каждый день и не будет такого ужасного состояния у мусорных баков», — написала Анна К.

Отметим, на сайте «Невского экологического оператора», который отвечает за вывоз и переработку ТКО в Петербурге, разместили расписание вывоза мусора по районам. При этом жители города могут напрямую обратиться в компанию для включения адреса в список пунктов для рабочей техники.