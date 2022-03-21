Райчихинск, Амурская область, 21 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сильно возросла в Амурской области стоимость шампуней и стирального порошка. Фактически недоступны стали товары, которые ранее считались бюджетными, сообщило ИА Amur. life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Приморцы опустошили полки в торговых сетях — рост цен не останавливается

Стоимость шампуня Head&Shoulders объёмом 400 миллилитров достигла почти 824 рублей, 3 кг порошка Tide — 974,7 рублей. В СМИ опубликованы фото ценников в одном из магазинов Райчихинска.

«Куда смотрят прокуратура, ФАС?» — возмущены горожане.

В Благовещенске Head&Shoulders продается почти за 763 рубля. Цена на этот товар менее, чем за месяц, выросла в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье также отметили резкий скачок цен практически на все продукты питания. Что касается сахара, его в большинстве торговых точек нет вообще, а если и есть в продаже, то по 140 рублей за кг.