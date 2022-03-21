Калуга, 21 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 150 человек. Днём ранее, 20 марта, в регионе было зарегистрировано 172 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 894 человек, 86 591 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 393 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.