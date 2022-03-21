Владивосток, 21 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Приморье посевная кампания стартует уже после 22 марта — аграрии запаслись семенами и минеральными удобрениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

stux Кукуруза

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Крестьяне закупили семена сои, картофеля, ранних зерновых в полном объёме.

«Сельхозпроизводители к началу посевной кампании также заготовили 2,4 тыс. тонн семян кукурузы — 75% от плана. Из центральных регионов России в край доставлено более 50 тыс. тонн минеральных удобрений», — добавили специалисты.

В этом году аграрии намерены увеличить посевную и перейти рубеж в 500 тыс. га. Для них предусмотрены региональные меры поддержки — субсидия на покупку семян, приобретение техники в лизинг, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России не следует бояться дефицита продуктов питания, заявили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ.