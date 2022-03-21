Якутск, 21 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В прокуратуру Якутии поступили материалы для возбуждения 139 административных дел из-за повышения цен на социально значимые продукты питания. Завышение стоимости в Госкомцен республики сочли необоснованным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Nedelya40.ru Цены на продукты

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Надзорный орган зафиксировал повышение цен на 1−5% на 15 товаров. Стоимость 22 позиций не изменилась. В республику продолжают завозить продукты питания по железной дороге. Уже прибыли 235 вагонов, в пути ещё 2,2 тыс.

«Ситуация по запасам продовольственных товаров в республике — стабильная. Без учёта прибывших по железной дороге продтоваров, запасы по муке составляют в розничной торговле — 42 дня, маслу подсолнечному в розничной торговле — 67 дней, в оптовой — 81 день, по гречневой крупе в розничной торговле — 70 дней, в оптовой — 95 дней» — отметил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, органам государственной власти Якутии поручено создать запас продуктов питания на год. Соответствующее поручение дал глава региона Айсен Николаев.