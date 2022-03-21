Владивосток, 21 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Ситуация с лекарственным обеспечением в стационарах Приморья, обеспечением препаратами льготных категорий находится на ежедневном контроле краевого министерства здравоохранения и территориального органа Росздравнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Шприц-ручка для инсулина

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По словам заместителя председателя правительства края Анастасии Худченко, в больницах и дневных стационарах имеются все необходимые медикаменты для оказания медицинской помощи.

«Ведется ежедневный мониторинг подведомственных лечебных учреждений, в котором отражается движение препаратов и проблематика с приобретением лекарств. Ведомство оперативно реагирует на такие трудности», — сказала Худченко, добавив, что для льготных категорий граждан лекарства уже закуплены.

«Из 1 миллиарда рублей, который выделен из краевого бюджета на приобретение лекарств льготникам, более 900 миллионов законтрактованы. На сумму свыше 600 миллионов рублей уже поступили лекарственные препараты в край. Лекарства для федеральных льготников из 300 миллионов законтрактованы на 80%, лекарства также поступают», — заверила председатель правительства.

По всем наименованиям лекарственных препаратов, по которым состоялись закупки, льготники Приморья обеспечены до июля, а инсулинами — до августа. Также планируется направить дополнительные средства на закупку инсулинов и препаратов для лечения пациентов с сахарным диабетом.

Специалисты напоминают жителям, что не стоит закупать лекарства впрок, поскольку у каждого препарата есть сроки годности и особенности условия хранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Тувы располагают четырёхмесячным запасом лекарств и медицинских изделий.