Барнаул, 21 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 21 марта 2022 года вакцинированы 1 382 493 человека (+321 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 698 жителей региона получили первую прививку (+103 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 228 909 (+140 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 96 886 ревакцинированных (+78 за сумки).

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