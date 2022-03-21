Улан-Удэ, 21 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Две студентки Бурятского хореографического колледжа из Японии улетели к себе на родину по просьбе своего правительства. Об этом рассказала министр культуры республики Соелма Дагаева в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Балет

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Девушки на время оформили академический отпуск и надеются вернуться обратно. По словам министра, молодые люди ранее специально приехали в колледж обучаться классическому русскому балету.

Они быстро выучили русский язык и уже стали одними из лучших студенток, показав своё мастерство на недавно прошедшем хореографическом конкурсе имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева.

«Кроме побед в своих номинациях спецприз имени Сахьяновой получила изящная Кимура Куруми. Спецприз члена жюри Протасовой Ларисы Иннокентьевны вручен Иноуэ Аяка», — добавила Соелма Дагаева.