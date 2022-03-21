Владивосток, 21 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Приморье ждут в ближайшие дни доставку 650 тонн сахара — ажиотажная скупка этого продукта в последнее время — одна из главных тем, написали в телеграм-канале правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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Министр промышленности и торговли края Сергей Калитин на заседании правительства края сказал, что цена за кг сахара возрастёт — с 76 рублей он подорожает в розничной сети крупных торговых точках до 90−92 рублей.

«Самый большой всплеск спроса был именно на сахар. По другим видам продуктов такого не наблюдается», — сказал Калитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирскую область на следующей неделе поступят более 500 тонн сахара.