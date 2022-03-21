Чебоксары, 21 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии снижается уровень коллективного иммунитета и остаётся ниже среднероссийского уровня. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным (на 18 марта), 679 380 жителей Чувашии сделали прививку от COVID-19, в том числе завершили вакцинацию 649 994 человека.

Коллективный иммунитет в Чувашии оценивается на уровне 43,5%. Это значительно ниже среднероссийского показателя, который составляет 51,7%.

Напомним, что уровень коллективного иммунитета в Чувашии снижается: 11 марта он составлял 45%, 4 марта — 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 75 989 случаев заражения SARC-CoV-2, выздоровели 54 988 человек, скончались 4519 пациентов с коронавирусом.