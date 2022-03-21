Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Антироссийские санкции открывают новые возможности для бизнеса — появляются новые рынки, новые ниши, в которые предприниматели могут зайти со своими идеями и инициативами, в том числе по импортозамещению, такое мнение в эфире телемарафона «Своих не бросаем» высказал заместитель председателя Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Коростелев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: Санкции заставили расширить ассортимент молочной продукции на Камчатке

«Это колоссальный набор идей, возможностей, которые сегодня камчатские предприниматели генерируют. Поэтому сегодняшняя ситуация должна подвигнуть нас на реализацию новых предпринимательских инициатив, связанных с импортозамещением. Мы видим колоссальное вовлечение главы региона в отраслевую повестку: встречи с рыбохозяйственными предприятиями, горнопромышленным бизнесом, малым и средним предпринимательством, банками. Предприниматели видят такую поддержку, готовность обсуждать и слышать, а также готовность реализовать их идеи», — подчеркнул Коростелев.

Он отметил, что антикризисные меры, реализуемые на Камчатке, вырабатываются властями региона совместно с представителями бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за санкций производители молочной продукции расширят ассортимент.