Москва, 21 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent на Московской бирже18 марта снова выросла, повысившись к концу дня на 1,42% до $103,04 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Commoditiestrading.it Нефтедобыча

Ужесточение денежно-кредитной политики в США отложено, что сказалось положительно на фьючерсных рынках.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждают о снижении спроса на нефть в 2022 году из-за военной спецоперации России на Украине.

А МЭА даже снизило прогноз спроса на 1 млн б/с, но, похоже, что на нефтяные цены эти прогнозы не слишком действуют.

Пока цена Brent затормозилась в коридоре $103−108 за баррель. При пробитии вверх уровня в $105 будет возможно движение на $108−110.

Сегодня, 21 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть подорожала на 2,35%, до 110,90

На сегодняшний день ожидается коридор по цене на нефть Brent в $102—105 за баррель.

Читайте также: Нефть вернулась в зону выше $105 за баррель