Улан-Удэ, 21 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 991 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус в республике победили 110 804 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 133 140, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлен 221 новый носитель.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2946 (+4) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 4 чел.)», — добавили в оперштабе.