Ульяновск, 21 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последней информации (на 18 марта), в регионе привились от ковида 695 414 жителей, в том числе 668 196 человек завершили вакцинацию (то есть сделали два укола).

Показатель коллективного иммунитета в Ульяновской области на 18 марта оценивается на уровне 59,3% (в РФ — 51,7%). Напомним, что 11 марта данный показатель составлял 61,4%, 4 марта — 63,7%.

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Напомним, что предварительно 20 марта в регионе лабораторно подтверждено 627 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 190 243 случая заражения коронавирусом, выздоровел 179 221 человек, скончался 4510 ковидный больной.