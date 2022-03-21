Чита, 21 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 21 марта, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, за неделю заражение снизилось на 39%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За неделю произошло снижение ещё на 39%. Это четвёртая неделя снижения заболеваемости. Я хотела бы напомнить, что все предыдущие периоды снижения заболеваемости продолжались девять недель.

Расслабляться на таких высоких уровнях заболеваемости не приходится, прошу обратить внимание на соблюдение всех мер, которые сегодня остаются в соответствии с постановлением губернатора», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье увеличилось до 163 219 (+365 за минувшие сутки). Вместе с тем 145 921 пациент (+748 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

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