Окленд, Новая Зеландия, 21 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло число погибших в результате крушения рыболовецкого катера Enchanter у северного побережья Новой Зеландии, ещё один человек числится пропавшим без вести. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба главного управления полиции страны.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение у побережья. 1862

Тело четвёртого погибшего было обнаружено в результате поисково-спасательной операции и поднято на борт одного из судов, входящего в группу участников операции. В настоящее время продолжаются поиски пятого члена экипажа потерпевшего крушение судна.

Пятеро пострадавших при кораблекрушении в настоящее время находятся в одном из медучреждений города Кайтайя, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Чартерное рыболовецкое судно Enchanter, на борту которого находились десять человек, из них восемь пассажиров, подало сигнал бедствия вечером 20 марта, около 20:00 по местному времени (10:00 мск). Позднее поступила информация о том, что судно затонуло у северо-восточной оконечности Северного острова, в 450 км к северо-востоку от Окленда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате крушения рыболовецкого судна возле северного побережья Новой Зеландии.