Уфа, 21 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Коммюнике о расширении сотрудничества между Башкирией и Донецкой Народной Республикой подписали главы этих республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Glavarb.ru Радий Хабиров

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Документ был подписан 20 марта в Донецке главой Башкирии Радием Хабировым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилином.

Так, согласно документу, приоритетными направлениями развития взаимодействия между республиками являются укрепление научно-технического сотрудничества, торгово-экономических отношений, наращивание связей в сфере образования, здравоохранения, культуры и молодёжной политики.

Хабиров отметил, что Башкирию и Донбасс связывают тёплые, близкие, братские отношения.

Глава российского региона сообщил, что руководство Башкирии внимательно изучило структуру экономики Донецкой Народной Республики.

«Понятно, что она сейчас ранена, но у неё огромный потенциал. Мы изучили, какие у вас предприятия. Понимаем, что нужно нам. Примерно предполагаем, что нужно вам. Сегодня мы предлагаем начать с этого диалога наши торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество. Мы готовы взаимодействовать в сфере образования, здравоохранения, туризма. Нам очень интересен агропромышленный комплекс Донецкой Народной Республики», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что Пушилин поблагодарил главу Башкирии за его личную позицию.

«Спасибо большое, что вы приехали даже в этот непростой и в некоторой степени опасный период. Радий Фаритович, я очень признателен за вашу личную позицию. Здесь непосредственно у нас появляется возможность взаимодействовать. И даже пока не окончена специальная военная операция, мы уже делаем первые шаги в этом направлении, заявляем о своих намерениях, и это в том числе будет изложено на бумаге», — приводит пресс-служба его слова.

На встрече премьер-министр Правительства Башкирии Андрей Назаров и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подписали соглашение о сотрудничестве между Уфой и Донецком, которые стали городами-побратимами.