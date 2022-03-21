Иркутск, 21 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 21 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8330 человек, причём вновь 11 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 279 296 (+971 за сутки). Госпитализированы 1337 (-13 за сутки). В то же время выздоровели 263 086 пациентов (+1129 за сутки).

Ещё 648 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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