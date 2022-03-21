Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В ближайшее время будет подготовлен законопроект об изменении главного финансового документа Ростовской области с учётом санкций. Соответствующее поручение дал донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

В министерстве финансов Ростовской области проанализировали все бюджетные расходы, часть расходных статей будет скорректирована.

«Расходы раскладываем по трём видам: защищённые статьи бюджета (это зарплаты бюджетников, соцподдержка граждан, медикаменты, коммунальные платежи бюджетных учреждений и т.д.), а также нацпроекты; непервоочередные расходы, которые можно отложить до стабилизации экономики; расходы бюджета, которые необходимо пересчитать или пересмотреть из-за удорожания стройматериалов, комплектующих, компьютерной техники, с учетом решения вопросов по импортозамещению», — написал ранее в телеграм-канале Голубев.

Строительство и ремонтные работы приостанавливаться не будут. Власти также намерены поддерживать инвестиционное развитие.

ИА REGNUM сообщало, что 12 марта донской губернатор утвердил первоочередные меры поддержки экономики Ростовской области в условиях санкций.

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