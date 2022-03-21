Абакан, 21 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё пять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 марта в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавирусной инфекции стали 62-летняя, 73-летняя, 80-летняя, 84-летняя и 86-летняя женщины.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 326 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 65 носителей коронавируса, выздоровели семь человек.