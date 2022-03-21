Абакан, 21 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в правительстве республики.

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В том числе шесть случаев заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, три — при самостоятельном обследовании.

С начала 2022 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 32 398 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в регионе было подтверждено 92 случая заражения, выздоровели 44 человека.