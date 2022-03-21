Махачкала, 21 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Дагестане обвинили в получении взятки бывшего главу Цунтинского района Шамиля Магомедова. Ленинский районный суд Махачкалы, признав его виновным, вынес весьма мягкий приговор — семь лет лишения свободы условно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Напомним, экс-глава района Магомедов был задержан в апреле 2021 года в одном из ресторанов города Махачкалы при получении взятки в размере 980 тыс. рублей. Эту сумму ему передали руководители двух компаний за возможность получения контракта на ремонт образовательных учреждений. За победу в конкурсе они должны были, по версии следствия, вернуть главе района 10% от суммы контракта.

С учетом смягчающих обстоятельств суд счел возможным исправление Магомедова без реального отбывания наказания. Однако ему назначен испытательный срок на три года, предстоит чиновнику также выплатить штраф в размере суммы полученной взятки. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности в органах власти.

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