Цунтинский район, , 10:29 — REGNUM В Дагестане задержан за получение взятки в крупном размере глава Цунтинского района Шамиль Магомедов. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили 20 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

О следственных действиях в отношении главы района стало известно СМИ накануне, 19 апреля. Позже информация подтвердилась. Как стало известно, в марте-апреле 2021 года глава администрации муниципалитета потребовал от двух компаний передать ему 1,250 рублей за полученные контракты на строительно-ремонтные работы в трех школах.

Эта сумма составляла 10% от стоимости работ. Позже она была снижена до 1 млн рублей. За взятку глава района обещал общее покровительство при получении госконтрактов на работы в дальнейшем. При передаче денег в размере 980 тыс. рублей чиновник был задержан сотрудниками ФСБ.

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