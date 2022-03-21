Фукусима , Япония, 21 марта, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В данный момент в японской префектуре Фукусима, которая находится в северо-восточной части страны, не менее 1 тыс. домов остается без водоснабжения. Об этом 21 марта сообщает телеканал NHK.

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При этом уточняется, что после восстановления подачи воды жители указанной префектуры не смогут сразу начать ее использовать, так как вначале нужно будет провести проверку воды на наличие загрязнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 марта в префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате чего не менее трех человек погибли и порядка 200 пострадали.