Манила, 21 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. У побережья острова Хомонхон (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом 21 марта сообщает Институте вулканологии и сейсмологии этого островного государства.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчок располагался в северо-восточном направлении от муниципалитета Гиван в филиппинской провинции Восточный Самар, в котором проживает свыше 53,3 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 28 км.

Также в институте исключили возможность повторных подземных толчков в районе, угроза цунами не объявлялась. При этом данных о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два землетрясения магнитудой до 3,6 были в течение суток зарегистрированы сейсмологами около Сахалина и Курильских островов.