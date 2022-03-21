Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Со второй половины 2022 года в северные районы Камчатки для нужд бюджетных учреждений начнется централизованная поставка продуктов питания. Будет сформирован годовой запас, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Belomortrans.ru Северный завоз

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«Хочу здесь подчеркнуть, что принятый федеральный закон № 46 расширяет право государственных и муниципальных заказчиков по размещению заказов у единственного поставщика и даёт целый ряд других полномочий. Сейчас на выходе региональная нормативная база, которая позволит этот механизм запустить. Рассчитываю, что на следующей неделе она уже заработает, чтобы можно было централизовать поставки продукции, производимой на Камчатке, и обеспечить централизованные закупки отдельных продуктов питания и товаров первой необходимости для нужд Камчатского края с последующим распределением по муниципальным районам», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Централизовано будут закуплены и доставлены мясо птицы, свинина, говядина, картофель, капуста, морковь, свёкла, куриное яйцо, молоко и молочные продукты, крупы, макароны, подсолнечное масло, сахар, мука, рыба и рыбная продукция.

Для каждого населённого пункта разработаны методы доставки в соответствии со спецификой транспортной инфраструктуры — не все населённые пункты связаны между собой дорогами, в некоторые доставка будет осуществляться морем или по зимнику.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы продовольствия на три месяца уже созданы в Якутии, но органам государственной власти поручено продолжать работу по их активному пополнению. Такое распоряжение дал 18 марта на совещании по обеспечению социально-экономической безопасности республики её глава Айсен Николаев.