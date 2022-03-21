Фучжоу, Китай, 21 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Пара 500-метровых стальных рельсов была успешно уложена на бетонное основание на железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь на востоке Китая 17 марта, что ознаменовало начало работ по прокладке пути на первой в стране высокоскоростной железной дороге, пересекающей море, сообщает агентство Синьхуа.

Cnn Скоростной поезд Китай (CRRC)

Железная дорога протяженностью 277 км соединяет столицу провинции Фуцзянь город Фучжоу с портовым городом Сямынь. Ожидается, что при расчетной скорости 350 км/ч время в пути между двумя городами сократится до одного часа.

Используя передовую машину, рабочие могут прокладывать левый и правый пути одновременно и почти удвоить свою эффективность, сказал руководитель проекта China Railway 11th Bureau Group Co., Ltd. Чжан Сяофэн.

По словам исполнительного директора компании Dongnan Coastal Railway Fujian Co., Ltd. Чжана Чжипэна, при нынешних темпах прокладки около 6 км пути в день ожидается, что все работы по прокладке пути будут завершены к концу этого года. Проект строительства железной дороги планируется завершить в 2023 году.