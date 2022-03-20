Уагадугу, 21 марта, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Не менее 11 военных погибли и еще восемь человек были ранены в результате нападения боевиков в восточной части Буркина-Фасо. Об этом 21 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в вооруженных силах этой африканской страны.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

При этом последние не стали уточнять какие-либо подробности нападения. Также указывается, что правительство Буркина-Фасо, по данным агентства, не стало комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Буркина-Фасо произошел мятеж военных, затем захвативших власть в стране и отстранивших от власти президента, а также распустивших правительство и парламент.