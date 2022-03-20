Владивосток, 21 марта, 2022, 02:23 — ИА Регнум. На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций Приморью из резервного фонда правительства России выделят около 483 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Permkrai.ru Рынок труда

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Всего российские регионы получат почти 40 млрд рублей, из них более 25,5 млрд пойдут на создание временных рабочих мест для находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в центрах занятости для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью в целом по стране смогут 400 тыс. человек.

Более 7 млрд предусмотрено на реализацию региональных программ. Ещё почти 6 млрд рублей выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.

По словам председателя правительства края Веры Щербины, главное на данный момент — это сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат приморцам.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ намерено направить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Деньги планируется выделить из федерального бюджета.