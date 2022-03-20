Мадрид, 21 марта, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение с «сухим» разгромным счетом мадридской команде «Реал» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мадридский «Реал»

Игра состоялась на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и закончилась разгромом хозяев со счетом 0:4.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я и 53-я минуты), аргентинский защитник Рональд Араухо (38-я) и форвард Ферран Торрес (47-я).

При этом во встрече не принимал участия французский нападающий «Реала» Карим Бензема, являющийся лучшим бомбардиром чемпионата Испании в текущем сезоне.

Отметим, это тринадцатый подряд для «Барселоны» матч без поражений в чемпионате Испании и по его итогам в активе клуба стало 54 очка, что позволяет каталонцам занимать третье место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Реала» 66 очков, команда является лидером турнирной таблицы.