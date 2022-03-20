Лос-Анджелес, США, 21 марта, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Рэйчел Зеглер, снявшаяся в фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история», получившем семь номинация на «Оскар», сообщила, что её не пригласили на церемонию вручения премии. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Оскар

Актриса выложила в сеть множество фотографий, сопроводив публикацию словами: «Квартал, проведённый с пользой». В комментариях под постом один из поклонников Зеглер написал, что ему не терпится увидеть наряд, который она наденет для посещения церемонии «Оскара».

"Меня не приглашают, так что (это будут — ИА REGNUM) спортивные штаны и фланелевое бельё моего парня», — написала в ответ Зеглер. Когда другие комментаторы выразили разочарование по этому поводу, актриса заявила, что со своей стороны сделала всё возможное. «Похоже, этого не будет. Я буду болеть за «Вестсайдскую историю» на своём диване и горжусь работой, которую мы так старательно делали на протяжении 3 лет», — добавила Зеглер.

Напомним, киномюзикл «Вестсайдская история» номинирован на «Оскар» в семи категориях: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший звук». Главные роли в картине исполнили Энсел Эльгорт, Рэйчел Зеглер, Ариана ДеБос и Дэвид Альварес.