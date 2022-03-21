Мехико, , 00:23 — REGNUM В результате того, что в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, который расположен в центральной части страны, перевернулся автобус, один человек погиб и еще не менее 18 пострадали. Об этом 20 марта сообщает газета Milenio.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло на федеральной трассе в районе Серритос и его причиной, согласно предварительным данным, стала потеря управления транспортным средством.

Также указывается, что в настоящее время медики оценивают состояние не менее 10 пострадавших как тяжелое и добавляется, что все получившие ранения были доставлены в местные больницы для оказания необходимой медпомощи. Правоохранители ведут выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону в результате дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса пострадал один человек.