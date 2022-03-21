Грозный, , 00:17 — REGNUM В Чечне в ночь на 21 марта состоится коллективный намаз, во время которого жители республики помолятся за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Он состоится в главной мечети республики «Сердце Чечни». К совершению коллективной молитвы призвала дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова.

Чечня. Грозный

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«Департамент дошкольного образования под руководством Хадижат Кадыровой призывает сплотиться всех неравнодушных братьев и сестер и присоединиться сегодня, в 01:30, к коллективному намазу тахаджуд в центральной мечети «Сердце Чечни», чтобы попросить у Всевышнего защиты для наших бойцов!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале

Глава региона Рамзан Кадыров призвал всех неравнодушных принять участие в коллективной молитве за чеченских воинов, которые отстаивают свободу, рискуя жизнью. Задача всех верующих помочь им своей молитвой остаться живыми и победить.

«Наши братья, участвующие в спецоперации на Украине, день и ночь рискуют своими жизнями ради нас! Они отстаивают нашу свободу вероисповедания, наши обычаи и традиции! Наш долг — делать за них дуа (молитву — ред. ИА REGNUM), чтобы Всевышний Аллах даровал им и всем нам победу! Будем делать дуа, чтобы они вернулись домой невредимыми, ради своих родных и близких, ждущих их дома!» — написал Кадыров.