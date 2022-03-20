Лондон, , 22:56 — REGNUM Риши Сунак, глава Минфина Великобритании, выступил с заявлением относительно влияния антироссийских санкций на британцев. Об этом он рассказал в эфире Sky News.

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«Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас», — говорит Сунак. Глава Минфина отметил, что санкции так или иначе отразятся на благосостоянии жителей Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министр экономики ФРГРоберт Хабек назвал «опасным» прекращение поставок газа из РФ.