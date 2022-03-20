Ноттингем, Великобритания, , 22:53 — REGNUM 20 марта в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» футбольный клуб «Ноттингем Форест» в матче ¼ финала Кубка Англии сезона 2021/22 потерпел поражение от «Ливерпуля». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Единственный мяч на 78-й минуте встречи забил 25-летний нападающий сборной Португалии Диогу Жота после передачи Константиноса Цимикаса. Желтую карточку на 60-й минуте встречи получил английский защитник Джозеф Гомес.

Статистика матча («Ноттингем Форест"/ «Ливерпуль»)

Удары 5/13

Удары в створ 1/7

Владение 34%/66%

Угловые 2/7

Нарушения 6/11

Составы команд:

«Ноттингем Форест»: Итан Хорват, Джед Спенс, Тобиаш Фигейреду, Джо Уоррел, Джек Колбэк (Алешандре Коста, 90'), Филип Цинкернагель (Алекс Майтен, 78'), Бреннан Джонсон, Райан Йейтс, Джо Лолли (Кафу, 65'), Джеймс Гарнер, Кэинан Дэвис (Сэм Сарридж, 77').

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Консантинос Цимикас, Фабиньо (Тьяго Алькантара, 64'), Наби Кейта (Джордан Хендерсон, 64'), Алекс Окслейд-Чемберлен (Луис Диас, 64'), Диогу Жота, Роберто Фирмино. Харви Эллиотт (Такуми Минамино, 64').