Болонья, Италия, 20 марта, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» футбольный клуб «Болонья» в матче 30-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Аталанту» из Бергамо. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Болонья»

Стартовые составы команд:

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Адама Сумаоро, Артур Теате, Гари Медель, Эрон Хики, Роберто Сориано, Лоренцо де Сильвестри, Йерди Схаутен, Риккардо Орсолини, Марко Арнаутович, Маттиас Сванберг.

«Аталанта»: Жуан Муссо, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Джорджио Скльвини, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Джузеппе Пеццелла, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Луис Мурьель.