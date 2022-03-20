Москва, , 22:03 — REGNUM 20 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ростовом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Федор Смолов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первый мяч на 59-й минуте встречи забил 30-летний российский фланговый нападающий Дмитрий Полоз после передачи Александра Сильянова. В конце матча центрфорвард сборной России Федор Смолов восстановил равновесие в счете ударом с пенальти.

Статистика матча («Динамо"/ «Ростов»)

Удары 13/3

Удары в створ 4/1

Владение 60%/40%

Угловые 6/3

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 46'), Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Н'Жи, 80'), Фомин (Макаров, 60'), Моро (Смолов, 74'), Захарян, Шиманьский, Грулев, Тюкавин (Скопинцев, 60').

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Глебов, Байрамян, Щетинин (Селява, 68'), Полоз (Турищев, 81'), Тугарев (Мухин, 88'), Комличенко (Соу, 69').

На данный момент «Динамо» с тринадцатью победами и 43-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», набрав 22 очка, укрепился на двенадцатой позиции.